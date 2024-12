"Online! Guida ai rischi del web”: venerdì 20 la presentazione del libro di Luca Volpe

Si terrà il prossimo venerdì, 20 dicembre, alle ore 18.30 presso Palazzo Beltrani, l'incontro che avrà al centro il libro "Online! Guida ai rischi del web", pubblicato dalla casa editrice Diarkos e scritto da Luca Volpe, Tranese.L'evento nelle intenzioni dell'autore non sarà la classica presentazione ma un vero e proprio incontro/confronto sul mondo del digitale che oggi "invade" le nostre vite. Dalla diffamazione sui social al delicato compito dei genitori con i figli, specie i più piccoli, dal porno ai casi di truffe così dette amorose e molto altro."Il mondo del digitale è un mare sconfinato che è entrato nelle nostre vite" afferma Luca Volpe "ed è importante, esattamente come quando andiamo per mare, conoscere le regole per affrontarlo, i rischi che si possono correre e i modi per tutelarsi".All'evento parteciperanno diverse figure, da giornalisti a psicologi, da pedagogisti e speaker radiofonici ad esperti del mondo del web, avvocati e tanti altri, così da avere un punto di vista, a 360 gradi, su un fenomeno, quello dell'era digitale, che sta cambiando il mondo."Ho scritto questo libro immaginando a come avrebbe spiegato le cose Piero Angela con cui la mia generazione è cresciuta", spiega l'autore, "in modo semplice e accessibile a tutte e tutti. Così come il libro anche l'evento avrà un taglio divulgativo e perseguirà il mio desiderio di provare ad aiutare il maggior numero di persone possibili a navigare online con consapevolezza, tutelandosi il più possibile".L'evento è gratuito e aperto a tutte e tutti coloro che avranno il piacere di partecipare.Di seguito il link per prenotarsi