Operaio morto a Trani, Rizzi: «No a certi lavori in fasce orarie e in giorni con temperature elevate»

«Sinistra italiana esprime solidarietà alla famiglia di Arcangelo Sifo, morto quest'oggi a Trani mentre lavorava su una impalcatura alla giovane età di 53 anni colto da un malore»: lo dichiara Michele Rizzi, coordinatore provinciale di Sinistra Italiana.

«I funzionari dello Spesal dell'Asl e le forze dell'ordine chiariranno il motivo del decesso però è anche chiaro che le elevate temperature di questi giorni rendono decisamente molto pericolosi questi generi di lavori, lavori usuranti e con una forte esposizione al sole e con un caldo asfissiante.

Infatti non dovrebbero essere svolti in fasce di orario e in giorni dove le temperature sono molto elevate perché l'incolumità dei lavoratori deve venire prima di qualsiasi attività.

Purtroppo ogni giorno assistiamo a morti sul lavoro o per il lavoro, una vera strage senza fine.

Lavori spesso precari e svolti senza le minime elementari norme di sicurezza.

Sinistra italiana rimarrà in prima fila nella difesa dei lavoratori e delle loro condizioni lavorative».