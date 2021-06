Operazioni anti traffico di stupefacenti e salvataggi da incendi: il fine settimana del Commissariato di Trani

Fine settimana impegnativo per le Volanti del Commissariato:- sabato sera, un equipaggio delle Volanti ha proceduto al controllo di un'auto con a bordo tre giovani, in via Zara. Gli Agenti insospettiti dall'insolito odore che proveniva dall'abitacolo dell'auto, hanno proceduto ad effettuare un'attenta perquisizioni del mezzo e dei suoi occupanti. I sospetti si sono rivelati fondati e l'attività svolta ha portato al ritrovamento di 84 grammi di sostanza stupefacente, marijuana, divisa in dosi e di un bilancino di precisione. I giovani, appena ventenni e incensurati, sono stati denunciati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e la marijuana sequestrata unitamente al materiale per il confezionamento e al bilancino;- domenica pomeriggio mirabile intervento della Volante in zona Boccadoro, in prossimità dell'azienda marmifera GRA. PI. MAR. srl.: per la presenza di una fitta nuvola di denso fumo nero proveniente dal retro della citata azienda: gli Agenti, recatisi prontamente sul posto, hanno perlustrato le stradine di accesso al mare per verificare che non vi fossero bagnanti in difficoltà, coinvolti dall'incendio in atto. Tra i blocchi di cemento hanno notato un sentiero tra le sterpaglie in fiamme e poco più avanti scorgevano le sagome di due ragazze che gesticolando hanno cercato di attirare l'attenzione dei poliziotti.Mentre si attendeva l'arrivo dei mezzi dei Vigili del Fuoco, visto il propagarsi delle fiamme, che iniziavano ad interessare un'area sempre più vasta, gli Agenti a rischio della propria incolumità hanno posto in salvo le giovani donne. Grande collaborazione è stata fornita anche dall'operatore della Sala Operativa del Commissariato che, compresa la delicatezza dell'intervento, si è prodigata a far sì che sul posto giungessero celermente i mezzi di soccorso.Di seguito si è appreso che le ragazze avevano i cellulari irraggiungibili e se non fossero giunti in tempo gli agenti non avrebbero potuto chiedere l'aiuto di alcuno.