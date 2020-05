Pa Social Day: l'Asl Bt presenta dati su smart working clima interno e uso dei social

Anche la Puglia e la Asl Bt partecipano alla maratona PaSocialDay in programma fino alle 19 sui canali di PaSocial, l'Associazione dei comunicatori social della pubblica amministrazione. La Puglia e la Asl Bt saranno in diretta alle 14.30 anche sui canali social del circuito @live delle città che hanno aderito all'iniziativa (Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Minervino, Molfetta, Altamura, Santeramo, Corato, ecc.).Attenzione dedicata al clima interno, a partire dal progetto regionale di indagine del Clima avviato dall'Aress con la partecipazione del Direttore Giovanni Gorgoni, fino alla analisi del clima in smart working avviata nei giorni scorsi e che ha coinvolto 322 dipendenti della Asl Bt. In particolare, l'indagine ha analizzato il sentiment della attività in smart working, mettendone in evidenza i lati positivi e negativi, sviluppando riflessione sulle potenziale sviluppo dello stesso smart working. Una parte importante dell'indagine ha riguardato l'uso dei social come luogo di comunicazione anche interna e come luogo di gestione efficace del clima.I risultati dell'indagine saranno presentati durate la diretta.