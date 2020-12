Pacchi solidali a Trani-Bisceglie, Andria e Barletta, Cilineto: «Sempre dalla parte dei più fragili»

Sono tante le iniziative di solidarietà che in questi giorni stanno caratterizzando i nostri territori per rendere il Natale quanto più sereno possibile.Una particolare attenzione va al progetto "Una tavola più grande" che vede coinvolti l'ambito di Trani-Bisceglie, Andria e Barletta.Tutta la rete dei quattro comuni in queste giornate sta distribuendo pacchi natalizi a supporto dei servizi sociali dei quattro comuni. In totale, sono 280 pacchi, 70 per comune. Il Comune di Trani, quale capofila del progetto, ha distribuito questa mattina tanti pasti ai più bisognosi. Il sindaco Bottaro ha ringraziato tutta la rete per l'importante lavoro che fa a servizio delle persone più fragili, cercando di non dimenticare nessuno.Questo è un momento storico delicato che deve vederci sempre più uniti per affrontare le vere difficoltà. La consigliera regionale Debora Ciliento, che con la rete e la parte politica dei comuni ha visto nascere il progetto, ringrazia il Dirigente dell'Ambito di Trani e degli altri due Ambiti per il prezioso lavoro che in questo periodo stanno svolgendo a servizio delle fasce più deboli.Un grazie va agli uffici del servizio sociale professionale dei quattro comuni interessati che sono a disposizione di tutti in ogni momento: il loro è un lavoro molto complesso e delicato.Un pacco speciale per alleggerire le famiglie in queste giornate diverse dagli altri anni, un Natale che certamente segnerà la storia ma che evidenzia l'essenziale di questa festività, ovvero donare una speranza nuova a tutti.La rete della "Tavola più grande" augura a tutti un Santo Natale con la speranza di continuare a camminare insieme per il bene dei nostri territori.