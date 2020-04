Palazzo Chigi precisa: «I congiunti sono anche fidanzati e affetti stabili»

Precisazione doverosa, con ogni probabilità la prima di una lunga serie in queste ore che seguono l'annuncio, da parte del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, di un nuovo decreto che comporterà l'allentamento, da lunedì 4 maggio, delle restrizioni attualmente in vigore riguardo gli spostamenti delle persone sul territorio italiano.Fonti di Palazzo Chigi lasciano ora trapelare una differente interpretazione del termine "congiunti", per il quale s'intenderebbero «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili e affetti stabili». Ulteriori faq saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito della presidenza del consiglio con l'obiettivo di chiarire tutti i dubbi.