Parco Santa Geffa riapre i battenti dopo due mesi di chiusura

Misurazione della temperatura corporea all'ingresso;

Accedere solo con mascherina e guanti. Per chi fosse sprovvisto di quest'ultimi, all'ingresso è a disposizione un gel igienizzante;

Mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;

Lavarsi spesso le mani presso i servizi igienici presenti in loco.

Dopo due mesi di chiusura a causa del Covid19, in base all'ultimo dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, anche il parco Santa Geffa riapre i battenti. Nel rispetto delle misure di sicurezza, bambini e famiglie potranno accedere nel parco di via delle Tufare soltanto per passeggiate, previa prenotazione obbligatoria ai numeri 0883506807 o 3206745968 oppure tramite email all'indirizzo info@xiaoyan.it Per accedere al parco, aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 16.30 alle ore 19, bisogna rispettare le seguenti misure di sicurezza:«Siamo felici di poter riaprire - spiegano i responsabili di Santa Geffa -. In questi due mesi di chiusura abbiamo continuato a prenderci cura del parco e degli animali ivi presenti. Ma ora è tempo di riaprire il nostro cancello colorato e di riaccogliere famiglie e bambini. Santa Geffa rappresenta un luogo di incontro, di gioco e di crescita: al momento sono consentite soltanto passeggiate nel verde, ma presto speriamo di comunicarvi la nostra programmazione estiva, sempre nel rispetto di tutte le restrizioni».