Parrocchia san Magno: rosario, vespri e messa in diretta Youtube

Carissimi Amici, davanti al diffondersi del Coronavirus, alla notizia dei vari decessi, alla necessità di tutelare la salute pubblica, arginando il più possibile il pericolo del contagio, in questi giorni, secondo le ultime disposizioni del governo (10/03/, della CEI (Conferenza Episcopale Italiana, della CEP (Conferenza Episcopale Pugliese, nonché quelle emanate oggi dal nostro Arcivescovo, non potendo celebrare l'Eucarestia con il popolo Santo di Dio, venendo incontro alle necessità spirituali della porzione del popolo di Dio a noi affidato, da oggi sarà possibile stare in parrocchia per la preghiera personale, mantenendo le precauzioni già in vigore, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 19.15 alle ore 21.15; inoltre si potrà seguire la preghiera del Santo Rosario e la Celebrazione Eucaristica con la preghiera del Vespro, in diretta Youtube sul canale: "Parrocchia San Magno, Vescovo e Martire", oppure cliccando il link riportato sulla nostra pagina Facebook: "Parrocchia San Magno", a partire dalle ore 18.00."Quaresima è tempo di penitenza. Quest'anno la penitenza non la scegliamo, ci viene imposta. Non ci resta che accogliere l'invito, chinare il capo e dire con sofferta fermezza: «Sia fatta la tua volontà, Signore». Che nulla vada perduto di questa esperienza di solitudine, di silenzio, di sofferenza, di amore. Dio ci sta parlando ancora"(don Maurizio Patriciello).Questo è il tempo in cui ritrovare motivi di realismo, di fiducia e di speranza, che consentano di affrontare insieme questa difficile situazione. Con la certezza che la paura senza la fede porta alla disperazione e che la paura illuminata dalla fede ci apre alla speranza, in questo tempo quaresimale viviamo tutto questo con la consapevolezza che Dio continua ad amare il suo popolo non facendo mancare il suo sostegno.Con affetto, i vostri pastori, Don Dino e Don Michele