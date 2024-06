Parto di emergenza al Pronto Soccorso di Bisceglie: mamma e figlio stanno bene

Parto lampo per la 30enne. Decisiva la collaborazione del personale dell'Asl Bat

Una corsa in ospedale, qualche minuto di apprensione e poi subito gioia. É a lieto fine la storia del quinto figlio della coppia che stamattina in pochi minuti ha raggiunto il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bisceglie dove c'è stata la piena collaborazione tra gli operatori dell'emergenza, della rianimazione e della ginecologia per accogliere il piccolo. Mamma e figlio stanno bene, a loro e a tutta la loro famiglia tanti auguri di buona vita.