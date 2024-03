Giovane su scooter ferito per l'impatto con un'auto: solo escoriazioni e tanto spavento

Un incidente è finito per fortuna con qualche escorazione agli arti per il giovane che era alla guida dello scooter finito sull'asfalto a seguito dell'impatto con una Matiz ; e un grosso spavento, sia per lui che per il conducente di quest'ultima, rimasto illeso. Il fatto è accaduto intorno alle 21:00 di ieri sabato 16 marzo dove via San Gervasio incrocia Corso Imbriani. Sul posto oltre l'ambulanza anche una fattura della polizia locale per regolare la circolazione e ricostruire la dinamica.