Gli Angeli del Soccorso, in arrivo una nuova raccolta fondi per un'ambulanza

Esattamente un anno fa, la campagna "Un doblò per Trani". Lunedì scorso, 9 settembre, al campetto della Chiesa della Madonna di Fatima il Memorial di Vincenzo Cognetti. Adesso, Gli Angeli del Soccorso sono già a lavoro per una nuova raccolta fondi.«L'anno scorso, di questi giorni, - ha dichiarato Savino Di Meo, promotore del Memorial e anima viva dell'associazione - correvamo a mille per raccogliere i fondi necessari all'acquisto del doblò. Sono ricordi memorabili che restano impressi. Abbiamo colto l'importanza di fare rete con altre associazioni e collaborare nell'interesse della Città. Il prossimo obiettivo è l'acquisto di una ambulanza. Più mezzi acquistiamo, più mezzi sono a disposizione dei cittadini tranesi. Il Servizio Sanitario è in seria difficoltà. Le associazioni di volontariato possono sopperire alle sue carenze. È in cantiere un'iniziativa chiamata "Solidarity Sport", si svolgerà nella zona di Colonna il 19 ottobre, di pomeriggio. Con il ricavato – ha promesso - finanzieremo l'acquisto dell'ambulanza. Ogni singolo euro che un cittadino tranese decide di donare all'Associazione Gli Angeli del Soccorso è un dono fatto a sé stesso».