Piazza Teatro... di violenza. In via Santa Maria una rissa finisce nel sangue

i residenti continuano a chiedere più controlli in una zona del centro tra via San Giorgio e il porto sempre più pericolosa

È successo tra l'una e mezza e le due di questa notte, in via Santa Maria, all'incrocio di via Rossini, una delle strade del centro storico che portano in Piazza Teatro. Pare una rissa tra due "bande" rivali sia degenerata in modo più violento del solito.A poco evidentemente sono valse le denunce dei residenti e dei titolari di attività commerciali circa la situazione che versa nella zona ormai da anni, e che sta degenerando sempre di più. All'ombra di un antico teatro, il più antico di Puglia che non c'è più, ai piedi di una struttura che sarebbe dovuta essere un contenitore culturale, le scene continuano purtroppo a ripetersi sempre simili sempre uguali sempre più drammatiche.Sul posto, drammaticamente macchiato da schizzi di sangue, che testimoniano il ferimento di almeno una persona, oltre alle forze dell'ordine un mezzo del 118.