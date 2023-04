Cade da ubriaco sugli scogli, intervento del 118 al Molo Sant'Antonio

Una caduta accidentale sugli scogli dopo una bevuta di troppo: è successo in serata dal molo Sant'Antonio. Nulla di grave per il giovane per il quale si è richiesto l'intervento del 118. Il fatto ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei centinaia di passanti che nelle ore serali hanno letteralmente preso d'assalto l'area portuale, rendendola quasi impercorribile. Sul posto, oltre l'Oer, sono arrivati anche i Carabinieri a sirene spiegate che hanno fatto pensare in un primo momento a qualcosa di più grave.