Internalizzazione 118, iniziate le prove nel Pta di Trani

Sono iniziate stamane a Trani, presso la sala convegni del PTA, le procedure concorsuali relative al colloquio motivazionale e attitudinale e la prova tecnico-pratica per i candidati che hanno presentato la domanda per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di n.99 autisti soccorritori e di n.99 soccorritori, di cui n.71 posti con riserva in applicazione della "clausola sociale".

Le prove termineranno mercoledì 26 luglio.

L'avviso pubblico, bandito dalla Sanitaservice, segue il lungo iter procedurale, avviato lo scorso anno dall'Asl Bt, volto all' internalizzazione delle 18 postazioni del 118 precedentemente gestite dalle associazioni di volontariato.