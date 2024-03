Lutto in un'azienda editoriale di Trani: morto un operaio 48enne

Lutto in un'azienda editoriale di Trani: nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo si è spento un operaio di 48 anni, di mansione autista, in orario di lavoro. Il decesso per cause naturali è sopraggiunto mentre l'uomo si trovava in ufficio nella sede di Trani: all'arrivo dei sanitari per il 48enne non c'è stato nulla da fare. Scosso l'intero personale dell'azienda che ha assistito alla terribile disgrazia.