Pastiglie cloro per piscina
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Pastiglie cloro per piscina: Gruppo San Marco guida la scelta di formato e utilizzo

Tutte le caratteristiche

Trani - lunedì 20 aprile 2026
Gruppo San Marco, con sede a Soleto (LE) e fondato nel 2002, è un e-commerce specializzato in piscine, prodotti chimici per piscine e categorie collegate, con un'offerta rivolta sia ai privati sia ai professionisti in Italia e nei Paesi UE.
È proprio dall'esperienza affinata nella gestione di esigenze diverse che emerge quanto la scelta delle pastiglie cloro per piscina richieda un approccio consapevole. Quando si valuta questa soluzione, infatti, il tema non si esaurisce nella sola definizione del prodotto: entrano in gioco funzione, formato, dosaggio e contesto di utilizzo. È da questa lettura precisa che nascono le domande realmente utili, dal confronto tra cloro lento e shock fino al peso della confezione e alla specifica destinazione d'uso.
Per approfondire l'argomento, la pagina dedicata alle pastiglie cloro per piscina aiuta a mettere ordine tra tipologie, destinazioni d'uso, dosaggi, pesi e formati, offrendo un riferimento chiaro per una scelta realmente consapevole.

Cosa sono e a cosa servono le pastiglie cloro per piscina?

Le pastiglie di cloro sono prodotti solidi e resistenti destinati al trattamento dell'acqua, utilizzati nella gestione ordinaria della vasca e, in base alla variante scelta, anche per interventi più rapidi.
All'interno del catalogo di Gruppo San Marco, si collocano in un'offerta più ampia dedicata ai prodotti chimici per piscina e alla manutenzione dell'acqua, dove tipologie e funzioni si integrano con le diverse esigenze di manutenzione.

Che differenza c'è tra cloro lento e cloro shock in pastiglie?

La differenza riguarda la finalità del trattamento: il cloro lento è indicato per il mantenimento costante dell'acqua, mentre il cloro shock è pensato per un'azione rapida e mirata. Distinguere tra le due soluzioni è fondamentale per scegliere il prodotto più adatto al tipo di intervento, soprattutto considerando che nel catalogo di Gruppo San Marco sono presenti sia referenze ad azione lenta sia prodotti shock in pastiglie o granulare, chiaramente differenziati in base all'impiego.

Come orientarsi tra dosaggi, pesi e formati delle pastiglie di cloro?

Il criterio più utile è valutare insieme il dosaggio della singola pastiglia, il peso della confezione e il formato del prodotto. Esplorando il catalogo digitale di Gruppo San Marco, è semplice individuare pastiglie da 20 gr, 30 gr e 200 gr, oltre a confezioni da 1, 5, 10 e 25 kg, così da scegliere la soluzione più adatta in base alla quantità necessaria, alla frequenza d'uso e alla dimensione della piscina. Anche la distinzione tra granulare, liquido e pastiglie aiuta a collocare questo formato rispetto alle altre modalità di trattamento.

Per quali contesti sono importanti le pastiglie cloro per piscina?

Le pastiglie cloro per piscina risultano particolarmente utili quando serve un trattamento pratico, semplice da dosare e coerente con la routine di manutenzione della vasca. Per questo, Gruppo San Marco propone soluzioni dedicate a piscine gonfiabili, fuori terra ed interrate, tra kit per piccoli volumi, oppure confezioni più consistenti e referenze da 200 gr pensate per il mantenimento, così da adattare la scelta al formato della piscina e alla frequenza d'uso.

Perché la specializzazione fa la differenza nella scelta del cloro in pastiglie?

La scelta del cloro in pastiglie diventa più chiara quando si inserisce all'interno di una proposta completa dedicata al trattamento dell'acqua e alla gestione della piscina. Accanto a queste soluzioni, infatti, Gruppo San Marco offre anche prodotti complementari come antialghe, flocculante, correttori di pH, test acqua, clorinatori e sterilizzatori a sale, oltre a servizi specialistici di manutenzione in loco e assistenza tecnica.
È proprio questa continuità tra offerta, utilizzo e competenza di settore a rafforzare l'autorevolezza del brand, rendendo più immediata la scelta tra varianti, dosaggi, formati e contesti d'uso.

About Gruppo San Marco
Gruppo San Marco, con sede a Soleto (LE), è un e-commerce attivo dal 2002 e specializzato in piscine, arredo casa e giardino e soluzioni per il riscaldamento domestico, con un'offerta rivolta a privati e professionisti in Italia e nei Paesi UE.

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