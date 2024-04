Paura nella serata di Pasqua per la sparizione di una bimba: si era solo persa

Momenti di terrore, durati in realtà non poco, ieri intorno alle 19.00 su via Malcangi: in pochi attimi si è sparsa la voce che una bambina di 9 anni era scomparsa, quasi volatilizzata, all'uscita dalla abitazione di parenti nei pressi di via Tasselgardo, mentre con i genitori si era incamminata su via Malcangi in direzione Bisceglie. Le disperate richieste di aiuto della mamma - e la voce di chi avrebbe visto salire una piccina su un'automobile - hanno creato subito capannelli su via Malcangi in prossimità della stazione di servizio Esso e del bar su via Zara, mentre, con le auto e a piedi parenti e passanti hanno cominciato disperatamente a cercare la bambina. Accorse subito, in soccorso, pattuglie della Polizia e dei Carabinieri.Ma la peggiore delle ipotesi, che aveva buttato nel terrore e nel panico la mamma e il papà della bambina -e i familiari immediatamente accorsi all'allarme - si è dissolta nel momento in cui la bambina è stata ritrovata, impaurita semplicemente per essersi persa probabilmente accelerando un po' l'andatura e ritrovatasi sola e disorientata. Tanto spavento, indicibile per chi ha assistito alla scena e ha cercato anche di darsi da fare ad aiutare. Ma il lieto fine con la bambina tra le braccia della sua mamma e dei suoi cari ha compensato la paura.