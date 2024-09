Trani, presentati i due nuovi ufficiali dei Carabinieri

L'ufficiale, 48enne, di origine campane, è proveniente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, dove dal 2017 ha svolto incarichi di stato maggiore. Frequentatore, dal 2001 al 2003 del 183° Corso dell'Accademia Militare di Modena, il Tenente Colonnello Nardacci ha conseguito la laurea in giurisprudenza, e vanta diverse esperienze nell'Arma territoriale, di cui già due in territorio pugliese. In particolare, al termine di una breve esperienza presso l'Organizzazione Mobile, dal 2007 al 2010, ha retto il Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Bari Centro. Successivamente dal 2010 al 2013, ha comandato la neo-istituita Compagnia Carabinieri di San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, per poi assumere dal 2017 la responsabilità della Compagnia Carabinieri di Rimini per 4 anni, al termine dei quali ha intrapreso l'esperienza al Comando GeneraleIl Capitano Andrea Puliafito è il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Barletta.L'ufficiale, 28enne di origini siciliane, ha frequentato il 196° Corso dell'Accademia Militare di Modena e al termine del quinquennio di formazione ha conseguito la laurea in giurisprudenza. Alla sua prima esperienza da comandante di Compagnia, vanta già significative esperienze nell'organizzazione territoriale dell'Arma. In particolare, al termine di un biennio presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, il Capitano Puliafito ha retto dal 2022 al 2023, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Monza e dal 2023 fino all'attuale nuovo incarico, il Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale.