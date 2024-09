Elicottero a bassa quota a Trani da Sant'Angelo a zona Sud e sirene spiegate lungo le strade

Si tratterebbe di un'operazione in corso delle forze dell'ordine. Sirene anche per un incidente in via Barletta

Sirene spiegate nella Città dopo che per una ventina di minuti un elicottero ha sorvolato su tutta Trani, da Sant'Angelo alla zona sud a partire dalle 23 circa .Si tratterebbe con ogni probabilità di un'operazione di controllo delle Forze dell'Ordine di cui al momento non si conoscono ancora i dettagli, ma che sta destando preoccupazione in molti cittadini, visti i recenti accadimenti di cronaca e tanto più che un paio di settimane fa un altro elicottero aveva nuovamente sorvolato a lungo sulla Città nella tarda serata: "Che altro sta succedendo?" scrivono già in molti sui social e su messaggi pervenuti in redazione . Anche stasera l'elicottero volava a bassa quota e con fari accessi. Le sirene probabilmente accorrevano un via Barletta per un incidente d'auto. Seguiranno aggiornamenti.