Sparatoria a Trani, convalidato l'arresto per il 26enne ritenuto responsabile

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 26enne, incensurato tranese, ritenuto responsabile della sparatoria avvenuta all'alba di domenica in piazza della Repubblica a seguito della quale è stato ferito un 28enne tranese. Ieri c'è stata l'udienza di convalida dell'arresto dove appunto il giovane, difeso dall'avvocato Mario Malcangi, ha deciso di non rispondere al giudice. Ora si trova detenuto nel carcere di Lucera. Le accuse sono di tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco con l'aggravante del metodo mafioso. Per questa ragione è stato trasmesso il fascicolo al Dda di Bari.