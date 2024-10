Per il centrodestra tranese «lo stato attuale della città è causato da un problema di comunicazione»

«La comunicazione, la chiarezza e la trasparenza sono divenuti il tema centrale degli ultimi giorni da quando un esponente della maggioranza ha posto l'attenzione sulla necessità di porre in essere tutte le azioni possibili per migliorare la comunicazione e l'informazione, in modo da evitare ricostruzione artefatte delle vicende cittadine»: lo scrivono in una nota le segreterie del centrodestra tranese.«In proposito appare utile per il centrodestra segnalare alcuni temi su cui una "buona" comunicazione potrebbe essere utile ed evitare costruzioni artefatte. Ad esempio un tema di stretta attualità dove l'amministrazione difetta di comunicazione è quello relativo al Piano Regolatore del Porto, strettamente collegato alle concessioni demaniali e alla Darsena Comunale. Il centrodestra, sia in Consiglio Comunale sia mediante note protocollate, ha chiesto contezza rispetto alla redazione del suddetto strumento di pianificazione, atto necessario e propedeutico per intraprendere qualsiasi iniziativa relativa alla Darsena Comunale e al porto, la cui mancanza potrebbe essere pregiudizievole per atti futuri. Tramite nota ufficiale del 26/07/2024 il Dirigente competente comunicava che "l'iter redattivo era in corso".Si ricorda che nel 2018 era stato affidato alla ditta MAGGIO ARCHITETTURA SRL l'incarico di redigere il Piano regolatore del porto nel "tempo congruo di 90 giorni" (D.D. 261 del 02/02/2018). Con D.D. 670 del 25/03/2019 veniva liquidato un acconto del 40% del compenso pattuito e nel 2020 (con atto di liquidazione 793 del 14/04/2020) veniva liquidato il saldo dopo aver "verificato che la prestazione è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite", come si legge dall'atto di liquidazione.A questo punto perché l'Amministrazione, pungolata dall'interno a comunicare nel modo migliore come sta operando, non chiarisce che fine abbia fatto, dopo SEI anni, il Piano Regolatore del Porto? Perché nessuno ha spiegato che la ditta MAGGIO ARCHITETTURA Srl ha redatto il Piano Regolatore del Porto?Il centrodestra, in attesa di ricevere risposta ai suddetti quesiti, è pronto a indicare altri argomenti su cui è necessario fare chiarezza; nel frattempo, per migliorare la comunicazione, consiglia all'Amministrazione di rivolgersi ad un logopedista oppure di affidare la comunicazione al vice sindaco, esperto nel trasformare le attività ordinarie in attività straordinarie».