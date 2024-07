Subingresso di Nigretti nella concessione della Darsena Comunale, la Regione non autorizza

«I capigruppo della maggioranza, a riprova del corretto operato dei consiglieri comunali della maggioranza e del Sindaco nel corso dei lavori del Consiglio Comunale del 27 giugno u.s., comunicano quanto segue.La Regione Puglia - Servizio Demanio Costiero e Portuale - in data 3 luglio 2024, in riscontro a una richiesta di subingresso nella concessione della Darsena Comunale avanzata dall'AD di Amet, avv. Angelo Nigretti, ha comunicato quanto segue: "… sicché il Comune dovrà necessariamente attivare le procedure di evidenza pubblica per il rilascio dei nuovi titoli. In tale contesto, a fronte di una concessione sostanzialmente scaduta, non può in alcun modo applicarsi l'istituto del subingresso".L'ipotesi del subingresso, lo ricordiamo, era stata avanzata dall'opposizione durante il predetto Consiglio Comunale e, il giorno dopo, inviata alla Regione dall'AD di Amet.Alla luce dei chiarimenti della Regione Puglia non si può che prendere atto che tale richiesta era destituita di fondamento giuridico.La Dirigente del Demanio Costiero e Portuale, di fatto, ha ribadito la fondatezza delle tesi articolate dall'Amministrazione di centro sinistra.I capigruppo della maggioranza, pertanto, prendono atto che, in un momento economicamente alquanto complicato, devono confrontarsi con una opposizione dalla quale ci si aspetterebbe un atteggiamento propositivo anziché ricevere soluzioni giuridicamente inapplicabili».I Capigruppo diPARTITO DEMOCRATICOBOTTARO SINDACOCONITALIA VIVAPUGLIA POPOLARESINISTRA ITALIANASOLO CON TRANI FUTURAGRUPPO CONSILIARE MISTO