Per Pasqua e Pasquetta ritorna il freddo sulla Puglia

Secondo le prime previsioni meteo durante la Settimana Santa e nei giorni di Pasqua e Pasquetta (il 17 e il 18 aprile), in base alle mappe attualmente a disposizione, le giornate saranno caratterizzate da un forte freddo in discesa dal nord-est Europa, raggiungerà i Balcani e marginalmente anche il territorio italiano.Domenica in Puglia il tempo sarà più imbronciato tra sole, nuvole sparse ma anche occasionali acquazzoni, mentre lunedì si prospetta una giornata più soleggiata. Le temperature caleranno in modo sensibile rispetto a questi giorni in particolare nel weekend si potrebbero perdere anche 7-10 gradi nelle Regioni del versante Adriatico (le massime potrebbero non superare i 13-15 gradi).Previsti venti di tramontana e grecale, soprattutto al sud.