Perde la vita mentre andava al lavoro, vittima una giovane infermiera tranese

Si stava recando sul posto di lavoro, per svolgere il suo turno nel giorno di festa. C'era quasi, poco più di 100 metri la separavano dall'ospedale di Cerignola, quando all'improvviso la macchina ha sbandato. E' così che una giovane infermiera originaria di Trani di soli 24 anni, Nicoletta Selvaggio (per tutti Nicole), infermiera presso il Presidio Emergenza Territoriale di Cerignola, la mattina del 6 gennaio ha perso la vita mentre si recava presso il nosocomio cerignolano per svolgere il suo turno.La donna era a bordo della sua auto quando all'improvviso, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è ribaltato in curva, proprio allo svincolo per Cerignola, all'uscita dalla 16bis. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarla da parte del 118 giunto poco dopo sul posto: le condizioni della vittima sono apparse fin da subito molto gravi. Una tragedia che colpisce la comunità infermieristica pugliese e l'intera città di Trani.