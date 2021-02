Petronelli chiusa per una settimana per un guasto all’impianto di riscaldamento

Da lunedì 15 febbraio e fino al 20 febbraio la scuola Petronelli rimarrà chiusa. A renderlo noto è la dirigente scolastica, Giuseppina Tota che comunica quanto segue: "In data odierna si è verificata una perdita di grandi dimensioni alle tubazioni dell'impianto di riscaldamento, che comporta il non funzionamento dello stesso, il cui ripristino comporterà sei giorni di lavori idraulici, come comunicato dall'Ufficio dell'Ente locale. Pertanto da lunedì 15 febbraio a sabato 20 febbraio le lezioni si svolgeranno regolarmente utilizzando la modalità Ddi".