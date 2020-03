Petto di pollo al latte: una ricetta semplice e gustosa per i pasti a casa

Petto di pollo al latte: gli ingredienti

600 grammi circa di petto di pollo tagliato a fette

10 grammi di olio extra vergine di oliva

200 grammi circa di latte intero (gli intolleranti possono optare per il latte vegetale)

40 grammi di burro

Pepe nero q.b.

Farina 00 q.b.

3/4 rametti di timo

Sale fino

Petto di pollo al latte: svolgimento

In questi giorni che ci vedono per forza di cose tutti a casa, è molto importante lavorare sulla qualità della dieta considerando il fatto che si muove molto meno.non significa certo fare rinunce. Esistono infatti diverse alternative che permettono di trovare una quadra gusto e salute.Le ricette utili al proposito sono tante. Oggi ne illustreremo una in particolare, ossia il petto di pollo al latte, un'alternativa che permette diIlè una ricetta molto semplice, alla portata anche di chi non è un mago in cucina. Ecco gli ingredienti (parliamo di dosi per 4 persone):Dopo essersi procurati tutti gli ingredienti, bisogna concentrarsi innanzitutto sulle fette di. Queste ultime devono essere pulite a dovere, eliminando il grasso in eccesso e gli eventuali pezzi di cartilagine.A questo punto, bisogna disporle sul tagliere e, con l'aiuto del, cominciare ad appiattirle in modo da ottenere fettine ulteriormente sottili.Nel frattempo bisogna prendere undove versare l'olio e il burro. Il passo successivo prevede il fatto di accendere il fuoco lento e di lasciarlo andare un po'. Nel frattempo bisogna infarinare le fettine di petto di pollo e, una volta pronte, trasferirle una dopo l'altra all'interno del tegame. Ogni volta che se ne ripone una sulla superficie del tegame bisogna alzare leggermente la fiamma.Una volta che tutte lesaranno nel tegame, bisogna attende che il fuoco faccia il suo lavoro fino a quando la carne non sarà caratterizzata dalla presenza di una leggera crosta.Cosa fare a questo punto? Girare lesenza abbassare il fuoco e attendere un paio di minuti. Una volta trascorso questo lasso di tempo arriva il momento di versare il latte e, subito dopo, le foglie di timo.Una volta archiviati questi step, arriva il momento di. Cosa fare dopo? Coprire il tegame con un coperchio e lasciare cuocere a fuoco lento.In questo caso è necessario portare avanti allafino a quando non ci si accorge che il latte si è sufficientemente addensato.Una volta completata questa fase arriva il momento di. L'optimum prevede il fatto di portarli in tavola ancora caldi. Chi non ama il timo, può optare per l'aggiunta di altre spezie, come per esempio la curcuma o la cannella.Ricordiamo che, per quanto riguarda la conservazione, questi petti di pollo può essere mantenuto inper un giorno circa. Per mantenerli è opportuno chiuderli in un contenitore ermetico. Mediamente, ogni singola porzione di questa ricetta apporta circa 300 calorie.Concludiamo ricordando che, per massimizzare i risultati dell', è utile concentrarsi anche sull'attività fisica cardio da fare in casa. Tra gli esercizi più interessanti al proposito c'è lo, ossia la corsa sul posto. Per eseguire al meglio l'esercizio non è solo necessario fare in modo di portare le ginocchia il più in alto possibile. Essenziale è anche tenere la schiena dritta.Ottimi sono anche i cosiddetti, i salti in cui si allargano le gambe e si uniscono le braccia sopra la testa. Esercizio che coinvolge tutto il corpo, permette di aumentare l'intensità in maniera direttamente proporzionale al ritmo.