Piano piano, dal Belgio a Trani con un trattore e una roulotte: padre e figlia in giro per l'Europa

Hanno fatto tappa anche a Trani questi turisti "sui generis": un papà ed una figlia in giro per l'Europa con trattore e roulotte, con un'andatura di 30 chilometro orari di media, a godersi il panorama e le soste. Partiti dal Belgio il 7 maggio scorso, piano piano hanno raggiunto lo Stivale percorrendolo da cima a fondo, compresa la tappa tranese. La roulotte per riposarsi, il vecchio ma funzionante trattore (immatricolato nel 1959), adattato con qualche comodità per il lungo viaggio, un ombrellone e tanto spirito di avventura. Oggi sono già in viaggio verso nuove mete, con grandi tappe previste a Milano, poi in Svizzera, e poi il rientro in Belgio. Piano piano.