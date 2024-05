Frecce Tricolori: la fantasia dei bambini nel contest per le scuole primarie

Ieri sera la premiazione in piazza Quercia ha dato il via al calendario di appuntamenti

Sono stati i piccoli alunni dei quattro Circoli didattici cittadini a dare il via, con la cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio in piazza Quercia, al calendario di appuntamenti previsti nell'ambito dell'evento delle Frecce Tricolori a Trani: alla presenza del sindaco Amedeo Bottaro si è svolta infatti la premiazione del "contest" loro dedicato proposto dall'assessorato alla Pubblica Istruzione con l'assessore Lucia de Mari e dal Distretto Urbano del Commercio con il direttore Mario Landriscina, che ha visto la fantasia dei bimbi delle scuole primarie cittadine realizzarsi con la creazione di manufatti, disegni, immagini grafiche ma anche elaborati poetici, dedicati al significato dell'evento in programma domani, domenica 12 maggio.Centinaia i lavori realizzati con le tecniche più disparate, opere che nelle prossime settimane saranno oggetto di una mostra dedicata: i Circoli didattici cittadini, intervenuti ognuno con una delegazione di Dirigenti scolastici, docenti e con gli stessi piccoli artisti, hanno ricevuto dalle mani del Sindaco un "crest" delle Frecce Tricolori offerto dal Distretto Urbano del Commercio, sventolando le bandierine tricolori.