Gli "apprendisti ciceroni" del Fai adottano e raccontano Trani ai compagni venuti da lontano

Si è appena concluso il progetto regionale FAI "Compagni di classe" che da diversi anni ha visto le classi prime, seconde e terze della scuola Rocca Bovio Palumbo di Trani, iscritte al FAI, impegnate nell'osservazione, studio e "adozione" dei luoghi di valore storico – artistico del nostro territorio.Dopo una serie di incontri formativi, a cura della dott.ssa Margherita Pasquale, storica dell'arte, già Direttrice del Castello svevo di Trani, gli alunni e le alunne sono diventati i veri protagonisti sia come visitatori che nel ruolo di "Apprendisti Ciceroni" nelle giornate del 18 aprile, 24 aprile e 9 maggio, alla scoperta dell'affascinante storia della nostra città attraverso le chiese di Ognissanti e San Giacomo.L'obiettivo del progetto si è ben sposato con la vision della scuola Rocca Bovio Palumbo, quella di sviluppare tutti gli aspetti della personalità dei ragazzi, accrescendo in loro curiosità e interazione positiva e critica con il mondo che li circonda; di garantire un approccio didattico inclusivo attraverso il linguaggio universale delle arti; di costruire un'identità collettiva, in cui il singolo è parte di una stessa comunità il cui patrimonio culturale diventa di tutti e per questo da conservare, tutelare e promuovere.Gli alunni e le alunne "Apprendisti Ciceroni" durante le giornate FAI hanno accolto i compagni e i docenti tedeschi della scuola "Justin – Wagner" di Rossdorf nell'ambito del progetto Erasmus e gruppi provenienti da altre scuole del territorio, come la S.S.S. I grado "Ascanio Grandi" di Lecce confermando la specifica vocazione della scuola allo sviluppo delle relazioni interculturali basate sulla conoscenza e il confronto tra culture diverse.Secondo Cicerone "Ignorare tutto quello che accadde prima che tu nascessi, equivale ad essere sempre fanciullo", oggi, la nostra scuola intende cogliere tutte le opportunità offerte dalle istituzioni e dalle associazioni presenti nel territorio per garantire un interattivo percorso di crescita dei nostri alunni.