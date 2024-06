Anche i giovanissimi di Trani celebrano il Canto Lirico patrimonio Unesco con il Rigoletto al Petruzzelli

I ragazzi della scuola "Rocca -Bovio -Palumbo" ancora una volta, per questo anno scolastico che volge al termine, si sono recati al teatro Petruzzelli per assistere all'opera "Rigoletto" di G. Verdi.Per la scuola, ad indirizzo musicale, è ormai consuetudine offrire la possibilità agli studenti di assistere alle più importanti opere del panorama lirico. Il "Rigoletto", che insieme a "Il Trovatore" e "La Traviata" forma la "trilogia popolare" di Verdi, è un dramma intriso di passione, tradimento, amore filiale e vendetta, che ha emozionato gli studenti, i quali hanno riconosciuto le arie più famose, già ascoltate e studiate in classe."La donna è mobile", aria cantata nel terzo atto dal Duca di Mantova, ha fatto canticchiare i ragazzi tra il pubblico, segno che l'opera non passa mai di moda e può essere apprezzata anche dagli adolescenti.I ragazzi infatti, attraverso queste serate a teatro, hanno la possibilità di ascoltare l'orchestra dal vivo, le voci dei protagonisti ed immergersi in storie senza tempo. La partecipazione alle opere del Petruzzelli, è una delle tante opportunità offerte dal dirigente, prof. Giovanni Cassanelli e dai docenti tutti, nei diversi settori del sapere. Una scuola che punta alla cultura, alla trasmissione delle emozioni e all'esperienza e che prepara i ragazzi al futuro che li aspetta.