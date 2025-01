A scuola di lirica: il soprano Carmen Lopez incontra gli studenti del comprensivo “R.B.P.D.”

Calorosa e coinvolgente è stata l'accoglienza che gli alunni dell'Ic "Rocca-Bovio-Palumbo-D'annunzio " hanno riservato a Carmen Lopez, talentuoso soprano emergente nel ruolo di Gulnara, ne "Il corsaro" di G. Verdi (primo spettacolo della stagione operistica del Teatro Petruzzelli del 2025.)La lezione-concerto, che si è svolta nell'Auditorium del plesso Rocca, è inserita nel percorso di sensibilizzazione e promozione della cultura e dell'ascolto attivo della musica dal vivo nell'ambito del progetto PTOF "Una sera all'opera". Il Dirigente scolastico prof. Giovanni Cassanelli, che sostiene fortemente questo progetto, ha presenziato all'incontro mettendo ancora una volta in evidenza il grande valore artistico e storico del Melodramma nella nostra patria e ha lodato la sempre entusiastica partecipazione dei ragazzi alle proposte della Fondazione Petruzzelli. Gli alunni hanno avuto la possibilità di esternare il loro apprezzamento all'artista Carmen(soprano) , alla sua vocalità e all'interpretazione di Gulnara, ponendo domande relative alla sua carriera e all'opera che essi, accompagnati dai docenti, hanno ascoltato al Petruzzelli di Bari lo scorso 16 gennaio, dimostrando ancora una volta come la musica e l'arte siano discipline che sensibilizzano l'anima e il cuore degli studenti di ogni generazione.Anche se considerata un'opera minore di Verdi, "Il corsaro" ha saputo catturare l'attenzione degli studenti per la sua vivacità, per le scenografie sfarzose e per la prevalenza del colore rosso.La trama ruota intorno alle vicende del corsaro Corrado che decide di lasciare la sua amata Medora per sconfiggere l'odiato pascià Seid il quale possiede un harem nel quale è prigioniera la bella Gulnara; quest'ultima, innamoratasi di Corrado, lo aiuterà a fuggire dopo la sua cattura e dopo aver ucciso Seid. Tornati in patria, Corrado troverà Medora che si è avvelenata, convinta della sua morte. A nulla serviranno le suppliche di Gulnara perché Corrado, pieno di dolore per la morte di Medora, si lancerà nel vuoto dalla scogliera.In particolare il personaggio di Gulnara, intriso di passione e determinazione per conquistare la propria libertà e quella del corsaro Corrado, ha affascinato i ragazzi intervenuti in Teatro. Il soprano si è soffermata nella descrizione delle varie fasi di realizzazione dell'opera insieme alla regista, fino all'interpretazione con i costumi nella prova Generale e poi nella Prima, e ha soddisfatto le curiosità dei ragazzi sul suo percorso professionale e i ruoli ricoperti in altre produzioni (Rosina nel Barbiere di Siviglia , Violetta nella Traviata, Inez nel Trovatore ed altri) . Carmen/Gulnara ha poi interpretato, nell'Auditorium del plesso Rocca, l'aria " Vola talor dal carcere " accompagnata al pianoforte dal prof. Somma, continuando a deliziare gli studenti e i docenti che hanno apprezzato le sue doti vocali ringraziandola con scroscianti applausi.Avvicinare le nuove generazioni all'opera, non solo per contribuire a dare lustro al notevole patrimonio artistico-musicale, ma per fornire valide occasioni per la formazione culturale degli studenti, è uno degli obiettivi educativi che l'Ic "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" con il Dirigente Giovanni Cassanelli si pone.Inoltre, tale occasione è risultata essere per tutti gli studenti un positivo invito da parte di G. Verdi e Gulnara a far "volare libero il pensier" .. che possa "spaziare in cieli d'amor".