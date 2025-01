Il Comprensivo R.B.P.D é tra le 5 scuole d'Italia del primo ciclo a vincere un progetto per le discipline scientifiche

L' I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" si conferma ancora una volta come scuola d'avanguardia a livello nazionale nell'ambito delle discipline S.T.E.M. (acronimo di science, technology, engineering and mathematics), cioè lo studio delle discipline a carattere scientifico. L'istituto, questo autunno, ha partecipato ad un importante avviso pubblico emanato dal M.I.M. (Ministero dell'Istruzione e del Merito) che chiedeva alle scuole di tutto il territorio nazionale di proporre progetti innovativi destinati alla formazione dei docenti e alla transizione digitale. L'Istituto RBPD ha raccolto la sfida e ha risposto con entusiasmo, coinvolgendo le proprie professionalità nella stesura del progetto.Su 222 scuole partecipanti da ogni parte d'Italia, l'I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" è risultato una tra le sole 25 scuole vincitrici del finanziamento, pari a 400.000 euro. Nello specifico, delle 25 scuole vincitrici solo 3 sono pugliesi (oltre al nostro istituto comprensivo anche il "Majorana" di Brindisi e il "Ferraris" di Molfetta), ma l'istituto comprensivo RBPD è l'unica scuola del primo ciclo in tutta la Puglia ed è una delle sole 5 scuole del primo ciclo a livello nazionale. Un risultato straordinario, che non fa che confermare ancora di più la vocazione della scuola nei confronti dell'innovazione tecnologica e nella capacità di intercettare e impiegare sapientemente finanziamenti europei per la costante formazione del personale scolastico, con inevitabili ripercussioni positive sulla didattica quotidiana e, quindi, sulla qualità della formazione degli studenti. Non solo: l'I.C. RBPD, in quanto vincitore dell' avviso, non solo si impegna nella formazione del proprio personale, ma avrà l'onere e l'onore di assumere il ruolo di scuola capofila di una estesa rete di istituzioni scolastiche a livello nazionale, condividendo con gli altri istituti il proprio know-how in ambito didattico e tecnologico e guidandoli ad una significativa transizione digitale di tutte le loro componenti.Il progetto presentato, infatti, si incentrerà sulla digitalizzazione dei processi di insegnamento e sulla diffusione di best practices all'interno delle singole comunità educanti. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto prevederà la creazione di percorsi in più moduli e a complessità crescente, da erogare sottoforma di videolezioni in formato sincrono e asincrono, e coinvolgerà, oltre al personale docente, anche quello amministrativo e dirigenziale. Tra i temi che verranno trattati ci saranno "Gestione degli ambienti di apprendimento", "Strumenti e Utilizzo dell'intelligenza artificiale", e ancora '"Educazione alla sicurezza informatica", "Metodologie didattiche innovative", "Pensiero computazionale e informatica" e infine le "Competenze specialistiche professioni".I corsi totali risulteranno 54, per complessive 1032 ore di formazione e un numero target di corsisti previsto di 1300 unità.Un progetto davvero ambizioso che l'Istituto "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" si appresta a realizzare anche e soprattutto con la consapevolezza di essere all'altezza della sfida che le si presenta davanti. Non va dimenticato, infatti, che la scuola, seppur di nuova costituzione, ha ereditato dai precedenti Istituti che l'hanno formata non soltanto la stessa dirigenza ma anche il personale docente e amministrativo che, nel recentissimo passato, ha già completato con successo altri progetti di formazione a carattere nazionale, distinguendosi ancora una volta per innovatività. Si ricorderà, a tal proposito, la recente partecipazione di una sua delegazione, guidata dal Dirigente prof. Giovanni Cassanelli, a DIDACTA PUGLIA 2024, dove, su invito diretto dell' U.S.R. Puglia, l'Istituto RBPD ha presentato una nuova tecnica di digitalizzazione degli ambienti scolastici per mezzo dell'utilizzo di droni e rover.L' I.C. "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio", con questo ulteriore e prestigioso successo, si conferma, dunque, come polo d'eccellenza per il territorio tranese per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, dimostrandosi al contempo attento all'evolversi del panorama didattico e metodologico e quindi sempre pronto ad offrire il meglio delle esperienze e delle conoscenze così acquisite ai propri studenti e a tutti i ragazzi e le ragazze che sceglieranno di frequentarlo nei prossimi anni.