“Il Flauto Magico” di Mozart fa tappa nell’auditorium della Scuola “Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio” di Trani con l’Ensemble Soundiff

In scena presso l'Auditorium della Scuola RBPD di Trani l'Opera "Il Flauto Magico" dell'immenso Wolfgang Amadeus Mozart, presentata dall'Ensemble Soundiff in una versione strumentale per quintetto (flauto, clarinetto, violino, viola e violoncello) e attore.Hanno preso parte allo spettacolo le classi della Scuola Primaria e della Secondaria.L'atmosfera in sala è stata davvero suggestiva ed affascinante; i ragazzi attenti, fortemente interessati ed entusiasti, hanno apprezzato davvero tantissimo lo spettacolo, un momento formativo di grande rilievo, una giornata all'insegna della musica, per una scuola che ha davvero una vocazione artistica di spicco.Originale la narrazione dell'attore che ha guidato il pubblico nel corso dello spettacolo presentando i diversi personaggi dell'opera attraverso marionette, maschere ed oggetti di scena vari. L'ensemble ha accompagnato la narrazione eseguendo le celebri melodie, tratte direttamente dall'opera, dall' Ouverture all'Aria della Regina della Notte "Der hölle rache"."Un'occasione unica per gli studenti, una scuola che crede fortemente nel grande valore formativo della musica e che cerca di offrire importanti opportunità ai propri studenti", come ha affermato il Dirigente prof. Giovanni Cassanelli.L'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio", scuola ad indirizzo musicale della città, vede tanti propri alunni continuare gli studi musicali a livello accademico e tanti ancora che sono ormai diventati musicisti professionisti.Lo spettacolo è stato organizzato in collaborazione con Soundiff Diffrazioni Sonore di Barletta, unica orchestra giovanile under 35 della Puglia riconosciuta dal Ministero della Cultura e fra le uniche 7 in tutta l'Italia, un'organizzazione dedita alla promozione della musica e dei talenti musicali. Attraverso concerti, eventi e iniziative speciali, Soundiff si impegna a portare la bellezza della musica a un pubblico sempre più ampio.