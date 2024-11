L’orchestra e il coro del Comprensivo R. B. P. D. nella cerimonia della Virgo Fidelis in Cattedrale a Trani

Per la celebrazione della Virgo Fidelis, patrona dell'arma dei Carabinieri, il cerimoniale è quello delle grandi occasioni, in Cattedrale a Trani.La Scuola RBPD ha animato la celebrazione liturgica con l'orchestra e il coro d'istituto che hanno eseguito numerosi brani con abilità, competenza e passione emozionando tutti gli intervenuti. Molti gli elogi espressi ai ragazzi che si sono esibiti: dal Vescovo Sua Eccellenza Mons. D'Ascenzo, dal Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri Galasso e da tutta l'assemblea.I ragazzi con il loro entusiasmo ed impegno hanno dato prova di grande professionalità.Erano presenti autorità militari, civili e religiose, tra cui il Prefetto e il sindaco di Trani, oltre a una rappresentanza di tutte le scuole della città.Un'occasione unica per gli studenti musicisti: si leggevano sui loro volti l'emozione e la gioia per la partecipazione a questo importante evento, ma anche il desiderio di esibirsi in un'occasione diversa dalle solite.La scuola RBPD, diretta dal prof. Giovanni Cassanelli, è una scuola che crede fortemente nel grande valore formativo della musica e offre grandi opportunità ai propri studenti, come si è potuto notare anche in questa prima uscita pubblica del neo istituto comprensivo. Di tratta infatti dell'istituto ad indirizzo musicale della città, con all'attivo un'orchestra ed un coro d'istituto che coinvolge i diversi ordini di scuola.Esso è già in fermento per i prossimi eventi che vedranno i ragazzi protagonisti nei vari concerti e nelle manifestazioni natalizie.Queste attività, attraverso e grazie alla musica, rendono i ragazzi consapevoli dell'appartenenza ad una realtà capace di formarli e spronarli a fare sempre meglio e sentirsi gratificati per ciò che si realizza.E certamente questo tipo di possibilità formativa rappresenta un importante valore aggiunto per l'intera comunità cittadina.