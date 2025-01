Cancro, io ti boccio 2025: a Trani una giornata di solidarietà e cittadinanza attiva

Venerdì 24 gennaio 2025, l'Istituto Comprensivo "Rocca-Bovio- Palumbo-D'Annunzio" ha aderito con entusiasmo all'iniziativa "Cancro, io ti boccio. Le arance della salute", promossa dall'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC).L'evento ha rappresentato un momento significativo di service learning e cittadinanza attiva, coinvolgendo l'intera comunità educante in un'azione concreta di solidarietà e spirito collaborativo il cui è stato reso possibile grazie al prezioso supporto del Preside, prof. Giovanni Cassanelli, che ha sostenuto con convinzione l'iniziativa.Grazie all'impegno collettivo di tutta la comunità educante, sono stati raccolti 1.069,00 euro, una somma significativa che sarà interamente destinata a sostenere i progetti di ricerca scientifica dell'AIRC, contribuendo alla lotta contro il cancro e al progresso della scienza.Durante la giornata i vari plessi dell'istituto si sono trasformati in veri e propri centri di solidarietà, dove reticelle di arance, vasetti di marmellata e miele, prodotti simbolo della campagna di sensibilizzazione, sono stati venduti con entusiasmo e partecipazione. Le aule e gli spazi comuni si sono colorati di arancio, riflettendo l'energia e la voglia di fare del bene di tutta la comunità scolastica.Oltre all'aspetto materiale della raccolta fondi, l'evento è stato un'occasione per sensibilizzare gli studenti su temi fondamentali, come la partecipazione civica, la responsabilità sociale e l'importanza della ricerca scientifica. Un vero laboratorio di educazione alla solidarietà, capace di trasmettere messaggi di speranza e consapevolezza anche ai più piccoli.Un ringraziamento speciale va a quanti, con generosità, dedizione e impegno, hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante risultato. La forza della comunità si misura proprio in queste occasioni, quando ciascuno, con un piccolo gesto, contribuisce a costruire qualcosa di grande.Insieme, piccoli gesti possono davvero fare la differenza e l'IC "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" ne ha saputo dare una prova tangibile.