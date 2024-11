I concerti di musica classica al teatro Piccinni di Bari per gli studenti tranesi delle scuole medie

Una entusiasmante mattinata scolastica dedicata alla Musica, presso il Teatro Piccinni di Bari per ascoltare l'Orchestra d'archi del Teatro Petruzzelli,diretto dal M°Rodolfo Bonucci.7 classi dell'I.C. Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio, accompagnati da 10 docenti hanno aderito alla proposta della Fondazione Petruzzelli per immergersi in una esperienza sonora di spessore che mira ad accrescere le competenze musicali degli alunni relative alla pratica dell'ascolto e alla conoscenza di brani e autori della musica colta.Il primo brano, St. Paul Suite per orchestra d'archi di G. Holst, con i suoi 4 movimenti , ha coinvolto gli alunni in maniera particolare poiché i ragazzi hanno riconosciuto, nel quarto movimento, il tema della canzone popolare cinquecentesca Greensleeves, già appresa nelle esercitazioni corali in classe, eseguita in sovrapposizione con la danza popolare Dargasson.È così che l'apprendimento curricolare nell'aula non rimane una conoscenza teorica, ma si concretizza in competenza e fruizione consapevole inserita in una esperienza vissuta di alto valore sociale e culturale.È questo l'obiettivo che l'I.C. Rocca Bovio Palumbo D' Annunzio diretto dal prof. Giovanni Cassanelli, musicista e musicologo, si pone nei diversi settori del sapere, in particolare nel campo dell'istruzione musicale (dei percorsi strumentali pomeridiani, delle lezioni curricolari e nei numerosi laboratori di continuità con le scuola primaria e d'infanzia del nuovo istituto comprensivo).Degna conclusione del Concerto è stata la Eine kleine nachtmusik k525 del celeberrimo W. A. Mozart, che gia' dall'incipit ha elargito un'atmosfera di gioia e serenità agli intervenuti al concerto.La nutrita partecipazione degli alunni a tali manifestazioni è frutto di costante impegno e dedizione, non solo dei docenti, del Dirigente che crede fortemente nelle attività musicali ma anche della collaborazione dei genitori e dell'organizzazione logistica e amministrativa della Dsga Angela Ventura e di tutto il personale Ata.Emozionati e soddisfatti per questa giornata, l'ensamble scolastico Rocca Bovio Palumbo D' Annunzio attende il prossimo evento .