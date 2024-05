Al via un nuovo progetto di mobilità europea nell’ambito del Programma Erasmus + per la Rocca Bovio Palumbo

A pochi giorni dal rientro di alunni e docenti da Ligatne in Lettonia e dopo le mobilità effettuate in Finlandia, in Grecia e in Germania, il Programma Erasmus plus consentirà, grazie a un nuovo accreditamento, ad altre classi della Rocca Bovio Palumbo di vivere l'esperienza di mobilità europea per sviluppare e condividere competenze utili a diventare cittadini del mondo, consapevoli e responsabili, e per costruire la cultura della pace, di cui ancor di più in questi ultimi tempi sentiamo l'urgenza.È iniziato ufficialmente, lunedì 27 maggio, attraverso un incontro tramite piattaforma Google Meet, il partenariato tra le classi 2^A e 2^B della Scuola Rocca Bovio Palumbo e gli alunni della Scuola Otilia Cazimir di Iasi in Romania, a cura delle docenti Alina Popov e Marta Cuocci.Il progetto ha già coinvolto i ragazzi, in una fase iniziale di reciproca conoscenza, attraverso un'attività digitale su Padlet. Successivamente le classi della Rocca Bovio Palumbo sono state impegnate nella realizzazione di un video - presentazione della nostra Scuola che è stato condiviso durante l'incontro a distanza, in occasione del quale hanno ascoltato la presentazione da parte degli studenti romeni della città in cui vivono e della loro scuola. Ha concluso questo primo incontro un divertentissimo gioco/quiz che prevedeva domande di cultura generale sull'Italia e sulla Romania e che ha visto classificarsi al primo e al terzo posto due nostri studenti.Ora che il progetto è avviato e gli entusiasmi accesi, è il momento per i docenti coinvolti di lavorare sulla progettazione delle successive fasi del percorso che si svilupperà nel prossimo anno scolastico, di definirne i contenuti, le attività, la calendarizzazione della mobilità dei nostri ragazzi a Iasi e successivamente l'accoglienza a Trani dei compagni della Romania.