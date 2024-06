“Viva la Vita”: il concerto di fine anno della scuola “Rocca Bovio Palumbo” sulla terrazza di Palazzo delle Arti Beltrani

Più di 150 alunni tra Orchestra e Coro coinvolti nel gran Concerto di fine anno sulla terrazza di Palazzo delle Arti "Beltrani" per la Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale "Rocca Bovio Palumbo" in collaborazione con il 3° Circolo Didattico "D'Annunzio".Una splendida serata in musica che ha voluto portare una luce di speranza, un inno alla vita attraverso le note dei ragazzi, la musica che unisce grandi e piccini in un tripudio di emozioni, una festa dell'arte, dei piccoli veri professionisti con un grande pubblico presente in sala.Si sono esibiti i ragazzi dell'Orchestra, gli alunni di Violino e del coro d'istituto della Scuola "Rocca Bovio Palumbo" e il Coro del 3° Circolo didattico D'Annunzio eseguendo brani quali Viva la Vida, Libertango, "Coro a bocca chiusa" (un omaggio al grande Puccini), ma non solo, anche brani tratti dalle famose colonne sonore della Disney.Il Dirigente prof. Giovanni Cassanelli orgoglioso, ha sottolineato l'alto livello artistico delle esibizioni, i valori di una scuola che vive la musica, l'arte e anche la sua dimensione internazionale con il programma Erasmus, felice per la sinergia instaurata con il 3° Circolo Didattico D'annunzio, una festa che sa di preambolo del nascente istituto comprensivo che vedrà il suo avvio nel prossimo anno scolastico.Un successo generato dalla grande professionalità e dal lavoro di squadra dei docenti di Strumento Musicale e del dipartimento di Musica che insieme hanno lavorato sapientemente preparando e motivando i piccoli grandi musicisti.Tanta ammirazione espressa anche dalla Dirigente prof.ssa Maura Iannelli del 3° Circolo Didattico D'annunzio e dal team delle insegnanti che hanno collaborato per la realizzazione della manifestazione.Una scuola "viva", ormai polo formativo e culturale della città, ad maiora e… Viva la Vita!