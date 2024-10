I piccoli esploratori del Cosmo della “Rocca-Bovio-Palumbo-D’Annunzio” al Planetario di Bari

Un viaggio tra le stelle che ha unito scienza, religione, mitologia e poesia: questa è stata l'esperienza vissuta dalle classi 4^ A e 5^ A , 3^ B e 4^ B, di Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio" durante la visita al Planetario di Bari.Le piccole esploratrici ed i piccoli esploratori, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno partecipato al percorso didattico "Voglio fare l'astronauta", scoprendo come l'universo possa essere raccontato attraverso diversi linguaggi.Ad accogliere e guidare i bambini nel loro viaggio cosmico è stato il Dr. Pierluigi Catizone, direttore del Planetario di Bari, che con passione e competenza ha saputo coinvolgerli in maniera attiva. La visita è iniziata con una spettacolare proiezione nella cupola del Planetario e la voce narrante del Dr. Catizone ha intrecciato informazioni di carattere scientifico con suggestivi racconti mitologici, conducendo i visitatori attraverso un racconto che ha spaziato dal Big Bang alle storie di cosmogonia delle antiche civiltà.Una delle caratteristiche più significative di questa esperienza è stato l'impiego della realtà aumentata, che ha permesso di rendere l'esplorazione dello spazio ancora più immersiva ed accessibile. Grazie a questa tecnologia, i piccoli hanno potuto "viaggiare" tra i pianeti, osservare le costellazioni da vicino, vivere lo sbarco sulla Luna e scoprire i segreti del Cosmo in modo interattivo e coinvolgente. La mattinata si è poi arricchita con il laboratorio "Magica Scienza", condotto dal simpaticissimo fisico Alessio Perniola. Amabile divulgatore e grande comunicatore, Perniola ha saputo coinvolgere alunne e alunni in un'esplorazione affascinante del corpo umano e dei principi della fisica, mescolando esperimenti pratici e spiegazioni divertenti. I bambini sono stati conquistati dal suo stile coinvolgente e hanno partecipato con entusiasmo agli esperimenti, scoprendo come la scienza possa essere allo stesso tempo rigorosa e magica.La visita del Planetario di Bari, fortemente voluta e sostenuta dal Dirigente Scolastico, prof. Giovanni Cassanelli, ha quindi rappresentato non solo un'opportunità di apprendimento scientifico e di arricchimento formativo, ma anche un momento di riflessione e meraviglia che ha coniugato diverse discipline, dimostrando che la curiosità verso l'universo e la scienza può essere alimentata attraverso linguaggi diversi. Una grande opportunità di crescita offerta dalla scuola,dunque, che in tal modo permette ai bambini di fruire appieno del potenziale delle nuove tecnologie, così come è ormai nel DNA dell'Istituto Comprensivo "Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio".