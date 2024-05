Due classi della Bovio Rocca Palumbo di Trani in Lettonia con Erasmus+

Continuano gli scambi Erasmus+ della scuola Secondaria di I grado "Rocca-Bovio-Palumbo", grazie al progetto di accreditamento partito nel 2020. Dopo le mobilità già effettuate in Finlandia, in Grecia e in Germania e a una sola settimana dalla visita condotta a Trani dalla scuola "Justin-Wagner" di Rossdorf, è ora la volta degli alunni della classe 2O e di una componente della classe 2L, i quali sono partiti per la Lettonia, precisamente per la città di Ligatne, per portare a compimento il progetto "No boundaries/Pas de limites" iniziato a distanza fin da ottobre scorso dai proff. Giuseppina Scalise, Marilina Lonigro, Pasquale Somma, Aija Ziedina, e fortemente supportato dal dirigente scolastico, prof. Giovanni Cassanelli. Dopo una breve visita della capitale Riga, gli alunni, accompagnati dai proff. Lonigro, Scalise, Andriani, Pastanella e Bevilacqua, sono stati accolti calorosamente dai loro partners lettoni della scuola "Jauno Līderu vidusskola" di Līgatne, con cui hanno condiviso alcune ore di lezione in aula per conoscere il sistema scolastico lettone. Momento culturalmente molto significativo dello scambio è stata la partecipazione dei nostri alunni, presso il Centro culturale di Līgatne, ad uno spettacolo teatrale protagonisti del quale erano dei personaggi che, nel loro viaggio per il mondo, visitavano anche l'Italia. A quel punto i nostri alunni, sapientemente preparati dal prof. Pasquale Somma, si sono esibiti eseguendo alcuni brani musicali italiani, tra i quali ha riscosso particolare successo il notissimo "Nel blu, dipinto di blu", che ha suscitato entusiastici applausi e cori degli spettatori lettoni. Il giorno seguente a scuola, in un'attività musicale, gli alunni hanno cantato diversi inni nazionali e l'Inno alla Gioia di Beethoven, in italiano e in tedesco, accompagnati al pianoforte dalla nostra alunna Mariacarla Toto. Il progetto ha permesso agli studenti, attraverso il confronto degli inni, di scoprire l'identità nazionale di altri Paesi europei quali la Francia, la Lettonia e la Svezia. Il viaggio prevede nei prossimi giorni una nuova visita a Riga per approfondire la conoscenza dei monumenti della parte storica e medioevale e le principali caratteristiche dello jugendstil. I ragazzi lettoni, come è già accaduto per quelli tedeschi, restituiranno la visita nel prossimo mese di ottobre, a suggellare questa nuova amicizia con la scuola tranese. E già si sta lavorando alla prossima mobilità internazionale che avrà luogo nei primi mesi del nuovo a.s. 2024-2025. È questo il modo per costruire e rinsaldare la cultura della pace.