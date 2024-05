A Trani, in attesa delle Frecce, l'arco della Luna

Che bizzarra combinazione, nella sera che precede il weekend tranese delle frecce tricolore. Uno splendido arco, un arco, già, stasera non la chiamiamo falce di luna, è apparso in cielo facendosi largo tra piccoli batuffoli di nuvole che avevano regalato poco prima uno dei tramonti mozzafiato tra il castello e la cattedrale. La febbre delle frecce tricolore che colorerà il cielo della città - domani per le prove le scie saranno bianche ma non mancheranno di attrarre pubblico di ogni età - continua a salire, visto il numero di persone che ci si aspetta raggiungerà Trani, e già stasera uno degli eventi previsti dalla amministrazione, il dj 7 in piazza Quercia sta anticipando l'aria di festa. Ma quel bellissimo spicchio di luna ci ricorda che al di là di effetti speciali Trani porta in sé una beltà speciale, capace di sbocciare ogni giorno dell'anno, e magari, come si spera, questo evento potrà farla conoscere ancora di più. Con prove generali di accoglienze numerose.