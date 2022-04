Piazza Giovanni Paolo II finalmente riaperta alla cittadinanza

Ultimati i lavori e restituita a pubblica fruizione nella nuova veste, piazza Giovanni Paolo II ospita domenica la prima iniziativa popolare. L'Amministrazione comunale ha voluto sostenere la richiesta della parrocchia degli Angeli Custodi, autentico riferimento del quartiere.Alle 7.45 nella nuova piazza è in programma la Benedizione delle Palme. Al termine della cerimonia seguirà una processione per le vie del quartiere con il seguente percorso: via Andria, via don Nicola Ragno, via Papa Giovanni prima di giungere in chiesa. Il sindaco, Amedeo Bottaro, non ha esitato a condividere l'iniziativa del parroco, don Vincenzo de Ceglie e parteciperà alla cerimonia insieme ad altri rappresentanti dell'Amministrazione.Il primo cittadino ha voluto estendere l'invito alla cerimonia anche ai rappresentanti di tutte le associazioni del centro operativo comunale di protezione civile, sempre in prima linea in questi due difficilissimi anni.