Piove tanto: il sottovia si riempie d'acqua, bloccato l'accesso ai veicoli

Di acqua ne sta cadendo tanta e ne è prevista ancora nei prossimi giorni, e questo mese di maggio si sta rivelando eccezionalmente bagnato.Non è eccezionale invece, ma ormai decisamente usuale, il fenomeno dell'allagamento del sottovia - a ogni acquazzone, e soprattutto in presenza di fenomeni di precipitazioni che durano diverse ore come sta accadendo in queste settimane - di via Falcone e Borsellino.Anche stamattina sono arrivate segnalazioni della strada completamente allagata che al di sotto del "ponticello" si riempie letteralmente per diversi centimetri, una quantità d'acqua che più volte in questi mesi ha visto impantanarsi e bloccarsi alcune automobili.Il Semaforo rosso e le transenne della Polizia locale - giunte anche stamattina a transennare l'area - provvedono in queste situazioni a impedire l'accesso al sottovia, costringendo a percorsi alternativi proprio proprio per evitare problemi, procurandone però altri relativi a ritardi sul posto di lavoro o a qualunque tipo di appuntamento.Sicuramente, dunque, ci sarà da provvedere a questo inconveniente con nuovi interventi di lavori stradali; probabilmente - i cittadini o quanti entrano in città o ne escono da Capirro o dall'uscita Trani Sud, lo auspicano - questi interventi sono già allo studio dell'Amministrazione.