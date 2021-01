Pista ciclabile al Parco di via delle Tufare: la Giunta approva il progetto

Piste ciclabili in arrivo nel parco di via delle Tufare, le cui "luci" si erano accese il 25 novembre scorso, nella fase di completamento di un'opera attesa da anni dai residenti del quartiere Sant'Angelo.I lavori (a cura del Consorzio Stabile EBG) al Parco di via delle Tufare, che con i suoi 12mila metri quadrati è, per estensione, il più grande dei tre parchi in fase di realizzazione nel quartiere Sant'Angelo, verranno completati con l'aggiunta di una pista ciclabile ed un sistema fognario non erano stati previsti nel progetto originario: la Giunta comunale, infatti, nei giorni scorsi ha approvato le ulteriori opere supplementari individuate, non incluse nell'appalto iniziale, opere che "si rendono necessarie ed opportune per migliorare la funzionalità dell'opera principale".Si tratta, come abbiamo detto, di una pista ciclabile ed un impianto di raccolta delle acque meteoriche, adeguamenti a norma di alcune opere elettriche, nonché per il raggiungimento di una maggiore completezza e funzionalità degli spazi e dei luoghi circostanti: le risorse per la realizzazione dell'intervento sono finanziate a valere sul Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. La somma complessiva dell'intervento pari ad €110.934,70