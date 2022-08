Pnrr cultura, il Comune di Trani presenta tre progetti per altrettanti siti

Ipogeo di Santa Geffa, Biblioteca comunale "G. Bovio" e Palazzo delle Arti "G. Beltrani" sono i tre siti culturali candidati dall'Amministrazione comunale al PNRR Cultura 4.0 (MIC3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" per un importo complessivo di 1.097.532,00 euro.Interventi strutturali soprattutto per l'ipogeo di Santa Geffa grazie, per esempio, alla realizzazione della nuova scala di accesso con pedana elevatrice, di nuovi parcheggi con postazioni dedicate a visitatori con diversa abilità, di nuovi servizi igienici, di percorsi facilitati privi di dislivelli, delle riproduzioni tattili dell'ipogeo con cartellonistica in doppia lingua (italiano e inglese), in Braille e in comunicazione aumentativa e della game-app.Per la Biblioteca comunale "G. Bovio" e Palazzo delle Arti "G. Beltrani" gli interventi candidati vertono soprattutto sulla realizzazione di spazi laboratoriali per la produzione di libri modificati in comunicazione aumentativa e per attività facilitate legate alla storia dell'arte e al disegno, sulla riproduzione tattile delle collezioni temporanee o permanenti, sulla fornitura di pannelli facilitati e su tutti gli strumenti che possono garantire un'esperienza museale accessibile a chiunque.Tutto questo senza dimenticare la formazione del personale, che svolge un ruolo fondamentale nella mediazione tra opere, attività e visitatore.Un'occasione che l'Assessorato alle Culture insieme all'ufficio cultura, all'ufficio tecnico comunale e ai suoi dirigenti non poteva certamente perdere nell'ottica di un continuo investimento strutturale sui siti culturali della città nell'ottica di innovare i servizi offerti a beneficio di un pubblico sempre più giustamente esigente ed eterogeneo.