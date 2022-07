Pnrr Sport e Inclusione: pubblicati gli elenchi, ammessi due progetti di Trani

Pnrr sport e inclusione: è stata completata la fase istruttoria dei progetti presentati dai Comuni italiani ed ammessi alla fase concertativo negoziale prevista dagli avvisi pubblicati sul sito del Dipartimento per lo sport. Trani aveva presentato una doppia manifestazione di interesse. La prima (Cluster 1, ammissione con riserva) riguardava il Polivalente nel quartiere di Sant'Angelo, la seconda (cluster 2, ammissione) riguardava invece la rigenerazione del Pala Assi.La richiesta di finanziamento collegata alla doppia manifestazione di interesse (frutto di un lavoro corale che ha visto impegnati più assessorati con i rispettivi uffici, consiglieri e componenti del CONI cittadino) complessivamente ammonta a 2 milioni e mezzo di euro. L'intervento più complesso (da 1.700.000 euro) riguarda la progettazione del Polivalente che sorgerà nella zona di Sant'Angelo, completamente trasformata grazie ai continui finanziamenti intercettati per il recupero delle periferie. L'intervento prevede la realizzazione di un impianto polivalente prevalentemente outdoor su un'area complessiva di oltre 20.000 metri quadrati: nascerà qui la tanto richiesta pista di atletica a 6 corsie con corsa di velocità, mezzofondo, fondo, marcia, corsa ad ostacoli, salto in alto, salto in lungo, salto triplo, salto con l'asta, getto del peso, lancio del giavellotto, lancio del disco, lancio del martello, duathlon e tiro con l'arco.Il progetto di rigenerazione del Pala Assi (da 800.000 euro) si configura come un intervento di manutenzione straordinaria sia della struttura coperta che delle annesse aree esterne dove è ubicata la pista di pattinaggio. Si punta sostanzialmente ad una completa riqualificazione della struttura funzionale ad una maggior fruizione dei luoghi per attività di allenamento e agonistica. Per quanto riguarda l'interno, sono previsti il rifacimento ed il potenziamento dell'impianto elettrico, di illuminazione e di climatizzazione, nonché il rifacimento della pavimentazione dell'area da gioco oltre a varie migliorie ivi compresa la ristrutturazione di spalti, spogliatoi e bagni. Per quanto riguarda la parte esterna sono previsti interventi di street art e piantumazioni arboree, la realizzazione di rampe d'accesso con dotazione di due servoscale per persone con disabilità ed il ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura. Si è deciso inoltre di intervenire sull'adiacente area di pattinaggio scoperta (realizzando una copertura ad isolamento termico e dotandola di impiantistica al fine di renderla fruibile come ulteriore sala sportiva e di danza).