Poesia in riva al mare: domani Vincenza di Schiena presenta "Un bacio e un graffio"

"Non tutte le persone sono luoghi / e non tutti i luoghi sono cari. Lo spazio azzurro che cerchiamo è la pagina di quaderno vuota": tra un reading accompagnato da una chitarra e un dialogo alla ricerca delle radici più profonde della ispirazione poetica,, insegnante andriese con un percorso denso di impegno civile sociale e culturale, presenterà domani a Trani alle 19,30 il suo "(Ed.Ensemble). Sarà proprio uno spazio circondato dall'azzurro a fare da cornice all'incontro: sulla scogliera del Salto dell'Acciuga, all'ombra dell'antico Monastero e del trabucco risorto a nuova vita, le parole dell'incontro tra Vincenza di Schiena esaranno accompagnate dalla chitarra del musicista tranese"Abbiamo almeno due anime/una per giocare, l'altra per partire / e mille altre stanze da governare": una poesia dalla valenza "politica" nella sua affermazione di sé, della sua potenza e capacità di comunicare, ha dichiarato la Di Schiena, "che usa parole senza filtri e senza scudi che narrano di luoghi, persone, sentimenti e diventano musica".Vincenza Di Schiena ha pubblicato alcuni racconti nel Repertorio dei pazzi della città di Andria (Marcos y Marcos, 2016), volume a cura di Paolo Nori. Sue poesie sono state pubblicate su «Verso libero», «Collettivo Culturale TuttoMondo» e nell'antologia Transiti poetici