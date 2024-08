Premio a Universo Salute nella serata apoteosi di Massimo Ranieri 

L'atteso concerto di Massimo Ranieri, in programma ieri sera presso il Piazzale della Basilica San Giuseppe, a Bisceglie, è andato praticamente sold out, rivelandosi un successo. In apertura di serata, gli organizzatori del Rush Summer Fest hanno invitato sul palco il Responsabile dell'Area comunicazione di Universo Salute Alfredo Nolasco, per consegnare un riconoscimento a Universo Salute.Dopo aver portato il saluto dell'intera Comunità di Don Uva, il giornalista ha ringraziato a nome della Proprietà e di tutta la grande famiglia di Universo Salute. Poi sollecitato nel suo ruolo di Direttore artistico del Premio Nazionale Don Uva, ha dato appuntamento all'intero team del Rush Summer Fest, oltre che al numerosissimo pubblico presente, a sabato 14 settembre, data della prestigiosa kermesse, che si svolgerà nella stessa accogliente location. Premiati inoltre il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, che ha avuto modo di ringraziare Universo Salute per la collaborazione e l'ospitalità, e Nicola Rutigliano, Amministratore unico di Bisceglie Approdi, tra i partner dell'evento. Da sottolineare gli applausi a scena aperta per un eccellente Massimo Ranieri, che anche nella performance di ieri sera a Bisceglie si è confermato uno dei più elevati profili della storia della nostra musica leggera.Per quanto concerne invece il citato Premio Nazionale Don Uva, in calendario il prossimo 14 settembre, faranno parte del cast Matilde Brandi (reduce dal successo dell'Isola dei Famosi) con il corpo di ballo "Tersicore Danza", coordinato da Giada Ordine, l'attrice Rosalia Porcaro, la cantante Mariella Nava, i Papik feat Laura Lanzillo e Stevie Biondi, oltre ai conduttori Safiria Leccese e Alfredo Nolasco.Tra le novità della 4a edizione del Premio Nazionale Don Uva, la realizzazione della trasmissione "Aspettando il Premio Don Uva" dedicata alle anticipazioni sull'importante evento, con interviste ad ospiti e protagonisti e un pizzico di remake delle precedenti, fortunate edizioni.