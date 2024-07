Il giornalista Alfredo Nolasco premiato per i successi della comunicazione di Universo Salute 

Il giornalista e conduttore televisivo Alfredo Nolasco, è stato premiato a Manfredonia, nella stupenda cornice di Palazzo San Domenico, nell'ambito della terza edizione del Premio Internazionale "Ode alla vita", organizzato da Azzurra Italia TV, con il patrocinio del Comune sipontino. Nolasco ha ricevuto il prestigioso riconoscimento in particolare come Responsabile dell'Area Comunicazione di Universo Salute, "per i successi aziendali, per aver dato impulso attraverso le sue capacità e la sua comprovata esperienza - si legge nella motivazione - alle più idonee strategie di comunicazione, al passo coi tempi del processo di riconversione dell'Opera Don Uva, il più imponente, a livello europeo, in questi ultimi anni".Il riconoscimento è stato attribuito anche per quanto concerne il successo del Premio Nazionale Don Uva 2023, di cui Nolasco è direttore artistico, e in vista della 4a edizione, in programma il prossimo 14 settembre, a Bisceglie.Il Premio "Ode alla vita" gli è stato consegnato dal Direttore Vincenzo De Gregorio, alla presenza di numerose personalità, a cominciare dal Direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia Aldo Patruno e dal sindaco di Manfredonia Domenico La Marca."Desidero condividere questo premio - ha detto Nolasco - con la Proprietà di Universo Salute, con Paolo Telesforo, Fabrizia e Luca Vigilante, con gli amici dell'Area Comunicazione e del Gruppo Telesforo, con i miei instancabili collaboratori esterni, oltre naturalmente che con tutta la grande comunità di Don Uva di Bisceglie, Foggia e Potenza, a cui mi sento profondamente legato. Continuiamo sullo stesso percorso. Anche questo riconoscimento per noi è solo un punto di partenza. Perché abbiamo ancora tanto da fare e non solo per l'attesissimo "Premio Don Uva..." - ha concluso il giornalista, ringraziando il presidente Nicola Benedetto e i conduttori De Gregorio e Adriana Colacicco. La serata è stata allietata, tra l'altro, da ospiti internazionali come la giapponese Michiko Hayashi, per 25 anni Soprano della Fenice di Venezia, e Nadia Naumova, da San Pietroburgo.