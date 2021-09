"Premio Fondazione Megamark": venerdì in Piazza Duomo a Trani la premiazione del vincitore

È in programmaa partire dalleinl'evento finale e la premiazione del vincitore del concorso letterariopromosso dallae giunto alla sesta edizione; condurrà la serata, organizzata come ogni anno nell'ambito decon la partecipazione straordinaria diLa cerimonia di premiazione sarà preceduta da un incontro con le case editrici dei romanzi finalisti – previsto alle 18 nella Cattedrale di Trani (Santa Maria della Scala) e moderato da Maria Teresa Carbone, membro della giuria tecnica - in un dialogo a più voci per conoscere alcune curiosità su come nasce un esordio e le novità di questa edizione.A contendersi il premio finale la cinquina dei finalisti composta da: 'I Pellicani' (Ed. Miraggi) di Sergio La Chiusa, 'Il medesimo mondo' (Ed. Bollati Boringhieri) di Sabrina Ragucci, 'Lingua madre' (Ed. Italo Svevo) di Maddalena Fingerle, 'Tutti gli appuntamenti mancati' (Ed. Bompiani) di Alice Zanotti e 'Uccidi l'unicorno' (Ed. Il Saggiatore) di Gabriele Sassone.Dopo aver fatto il giro d'Italia, da Torino a Catanzaro e ritorno, passando per oltre quaranta città con gli hashtag #inviaggioconmiraggi e #miraggidaleggere, Fabio Meldolicchio fondatore della casa editrice Miraggi, raggiungerà Trani per partecipare alla premiazione con la sua vespa-libreria viaggiante.Il vincitore e gli altri quattro finalisti del concorso letterario destinato alle opere prime saranno premiati dal presidente della Fondazione Megamark, affiancato dapresidente della giuria tecnica, composta da personalità del mondo della cultura e dell'informazione, che ha selezionato i cinque romanzi finalisti tra gli 83 romanzi pervenuti da tutta Italia.La valutazione finale è stata affidata a una giuria popolare composta da 40 lettori che, attraverso il loro giudizio, decreteranno il primo classificato, vincitore del premio di 5.000 euro; gli altri finalisti saranno premiati con 2.000 euro ciascuno. Un premio di 1.000 euro, invece, andrà allo scrittore Giulio Mozzi che con la sua opera 'Le ripetizioni' (Ed. Marsilio Romanzi) ha ottenuto una menzione speciale della giuria.L'ingresso alla cerimonia di premiazione è gratuito previa prenotazione online sul sito dedicato ai Dialoghi di Trani www.idialoghiditrani.com al link https://www.idialoghiditrani.com/17-settembre-2021/ . In ottemperanza al Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 l'accesso ai luoghi della cultura è consentito esclusivamente ai possessori della certificazione verde (Green Pass); per agevolare le modalità di controllo e accesso agli eventi ed evitare assembramenti, si invita a presentarsi all'ingresso 15 minuti prima dell'inizio e a esibire la certificazione e la mail di conferma di avvenuta prenotazione all'evento.Tutti i progetti della Fondazione Megamark sono sostenuti dai supermercati DOK, A&O e Famila dell'omonimo gruppo pugliese.